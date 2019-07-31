Молодая женщина и ее ребенок пострадали в ДТП в Слободзее (ФОТО)

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На автомобиле Toyota 35-летняя жительница села Первомайск направлялась на работу в село Глиное. В салоне на заднем сиденье находился её четырёхлетний сын.

На просёлочной дороге женщина не справилась с управлением, пишет mvdpmr.org. Транспортное средство выехало за пределы проезжей части и опрокинулось.

Водитель и несовершеннолетний пассажир смогли самостоятельно выбраться из искорёженного автомобиля. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у женщины перелом 12-го грудного позвонка и перелом ребра. У мальчика – резаные раны лба и плечевого сустава.

Обстоятельства инцидента выясняются.