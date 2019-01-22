Мать погибшего в ДТП в начале января ребенка скончалась в больнице

Мать погибшего в ДТП в начале января ребенка скончалась в больнице

Мама 12-летнего ребенка, который погиб в ДТП, произошедшем вблизи села Бозиень Хынчештского района 6 января, скончалась в больнице. 

Всё это время женщина находилась в тяжелом состоянии. Вчера ее не стало, пишет protv.md.

Напомним, микроавтобус, следовавший по маршруту Гура Галбеней – Кишинев, не учел погодные условия. Кроме того, задние колеса маршрутки были изношенными. Когда водитель попытался притормозить, он съехал с трассы и влетел в дерево.

В результате инцидента скончался 12-летний ребенок. Он умер в реанимации сразу по приезду в больницу.

 

 

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