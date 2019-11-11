Мать и дочь получили серьезные травмы в ДТП в Чобручи

Мать и дочь получили серьезные травмы в ДТП в Чобручи

В Слободзейскую ЦРБ были доставлены мама с дочкой, также пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии. Столкновение Hyundai и Toyota произошло на 19-м километре автодороги Тирасполь – Незавертайловка.

При въезде в село Чобручи водитель японского авто не выбрал безопасную скорость движения и врезался в машину, которая ехала впереди. Водители транспортных средств не пострадали. Черепно-мозговые травмы диагностированы у двух пассажиров, находившихся в Toyota. Жительница села Чобручи 47 лет и её 21-летняя дочь проходят лечение в травматологическом отделении, пишет mvdpmr.org.

По факту случившегося проводится проверка.

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