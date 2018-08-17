Мать и дочь из Каушан не поделили квадратные метры: приехавшая из-за границы наследница дома стала выгонять мать-пенсионерку (ВИДЕО)

Пожилая женщина жалуется, что её собственная дочь избивает её и выгоняет из дома, который некогда они строили с мужем, и который дочь получила от них в наследство. Семейный скандал начался после того, как неблагодарная наследница приехала из-за границы.

По словам 68-летней пенсионерки, её младшая дочь уехала на заработки за границу, в Израиль, оставив при этом своих двоих детей на воспитание бабушки. В это время пенсионерка переписала всё своё имущество на дочь, рассчитывая на то, что в благодарность она позаботиться о ней на старости лет, передаёт studio-l.md. Вернувшись домой спустя несколько лет, женщина стала проявлять физическое и психологическое насилие в отношении матери. Всё дошло до того, что пенсионерка вынуждена ночевать у соседей, и между двумя некогда родными людьми разразилась настоящая война.

Пожилая женщина работала в родильном отделении районной больницы Каушан. А с тех пор, как родила мальчика и девочку, посвятила всю свою жизнь детям. До рождения детей они вместе с мужем построили дом в центре города. После того, как в 2004 году скончался её супруг, она решила переписать дом на свою младшую дочь. Женщина говорит, что всю жизнь воспитывала детей, но дожила до того, что ей нет места в собственном доме. В течение 5 лет пенсионерка воспитывала внуков от дочери, а когда та вернулась из-за границы, начались проблемы. Дочь стала избивать её, показывая кто в доме хозяин.

Тем не менее, неблагодарная наследница утверждает обратное. По её словам, именно она является жертвой насилия. Соседи разделились на два лагеря – одни поддерживают дочь, другие уверены в правоте матери. Но факт остаётся фактом – пенсионерка, как в сказке про заюшкину избушку, осталась без собственной крыши над головой и вынуждена скитаться от одних соседей к другим. Ситуацию может спасти только суд, по решению которого, возможно, будет возвращено имущество пенсионерки. По данным местной полиции, они были вынуждены дважды вмешаться в разборки семьи.