Массу нарушений обнаружили сотрудники НАБПП во время внезапной проверки в торговых центрах столицы (ФОТО)

Массу нарушений обнаружили сотрудники НАБПП во время внезапной проверки в торговых центрах столицы (ФОТО)

Внезапные проверки были инициированы на основе многочисленных жалоб, которые поступали от потребителей в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов.

По данным ведомства, в результате рейда, который проводился в торговых центрах Кишинёва, специалисты обнаружили следующие нарушения:

– несоблюдение правил гигиены и условий хранения продуктов на месте продажи;

– отсутствие документов о происхождении и качестве продуктов;

– несоблюдение объема деятельности, указанного в разрешительном документе;

– неверная и неполная маркировка продуктов питания, выставленных на продажу;

– реализация продуктов с истекшим сроком годности.

В отношении экономических агентов, у которых были найдены несоответствия, были составлены протоколы об административном нарушении и наложены санкции, предусмотренные законодательством.

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