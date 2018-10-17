Массу нарушений обнаружили сотрудники НАБПП во время внезапной проверки в торговых центрах столицы (ФОТО)

Внезапные проверки были инициированы на основе многочисленных жалоб, которые поступали от потребителей в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов.
По данным ведомства, в результате рейда, который проводился в торговых центрах Кишинёва, специалисты обнаружили следующие нарушения:
– несоблюдение правил гигиены и условий хранения продуктов на месте продажи;
– отсутствие документов о происхождении и качестве продуктов;
– несоблюдение объема деятельности, указанного в разрешительном документе;
– неверная и неполная маркировка продуктов питания, выставленных на продажу;
– реализация продуктов с истекшим сроком годности.
В отношении экономических агентов, у которых были найдены несоответствия, были составлены протоколы об административном нарушении и наложены санкции, предусмотренные законодательством.