Массовые проверки ждут торговцев цветами по случаю Дня всех влюблённых

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В период с 13 по 15 февраля сотрудники Государственной налоговой службы будут следить за деятельностью торговцев живыми цветами на территории Кишинёва.

Как сообщает пресс-служба ведомства, такие меры будут предприняты в связи с растущим спросом на цветы в период праздников. В эти дни, как правило, повышается риск налоговых нарушений, таких, как неиспользование контрольно-кассовых аппаратов в целях занижения доходов, а, следовательно, уменьшаются налоги и сборы в государственный бюджет.

В этом контексте Государственная налоговая служба рекомендует налогоплательщикам соблюдать законодательство, а покупателям – требовать чек при покупке цветов.