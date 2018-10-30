Массовые проверки машин служб такси инициировали в Кишиневе (ВИДЕО)

Сегодня утром сотрудники дорожной полиции совместно с Государственной налоговой службой, АНТА (Национальное агентство автомобильного транспорта) и Национальным инспекторатом патрулирования провели ряд проверок среди столичных водителей, в особенности таксистов.

Как сообщает Управление полиции Кишинева, цель операции – предотвращение дорожно-транспортных происшествий и контроль над соблюдением правил эксплуатации легкового транспорта. В связи с этим 85 водителей такси прошли проверку на наличие водительских прав, аптечки и огнетушителей. Сотрудники дорожной полиции также оценивали техническое состояние автомобилей.

Проверка зафиксировала 34 нарушения при эксплуатации авто, в том числе отсутствие аптечек и огнетушителей, использование недействительных свидетельств профессиональной компетенции, управление незарегистрированным автомобилем, управление транспортным средством без водительских прав. Сотрудники полиции составили 22 акта о нарушениях и изъяли 7 регистрационных знаков. Водителей предупредили о необходимости устранения обнаруженных нарушений, а в соответствующие службы такси были направлены штрафы и предписания. Водителей-нарушителей наказали на сумму от 300 до 600 леев с начислением штрафных очков.

Полиция призывает всех водителей обеспечить надлежащее функционирование своих автомобилей, а также предупреждает о том, что подобные проверки будут проводиться на постоянной основе.