Массовые перебои с электричеством ожидаются в столице

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Во вторник, 26 ноября, по ряду адресов в четырёх секторах столицы ожидаются отключения электричества.

Сектор Ботаника:

ул. К. Брынкуш 110, 110B, 110C, 110 бл. A, 110 бл. 3, Дачия 13, Дечебал 78/1, 78/2, 78/3, 80, 80/1, 82, 82/1, 82/2, 82/5, 84, 99/3, пер. 1 Львов 66 – с 08:45 до 16:45.

ул. Аэропорт 9002, Дачия 80/3, Мунчешть 799, 799/9, 793/2, 797A, пер. 1 Мунчешть 799 – с 09:20 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. С. Цэрий 3 – с 09:30 до 17:00.

ул. С. Цэрий 9 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул Дж. Латина 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 3/5, 5, 5/1, 5/3, 5 A, B, V, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, М. Садовяну 1/1, 2, 2/2, 2/4, 2/5, 2A, 999 – с 10:30 до 13:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Руссо 5/1 – с 09:00 до 13:00.

ул. М. Костин 18 – с 13:00 до 18:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.