Массовые отключения воды запланированы в четверг в столице

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Потребители, проживающие по Дечебал, 82/3 и Зелинского, 13, останутся в четверг, 6 февраля, без воды. Воды не будет и на бул. Дачия, 7/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6. Отключения запланированы с 09:00 до 18:00 в связи с проведением поставщиком плановых работ.

С 09:00 до 15:00 подача воды будет приостановлена на улицах Волунтарилор, 16/1, Ишновэц, 9/2, В. Варзару, 5/2, Вадул-луй-Водэ, 44 и Подул Ыналт, 12, 12/1, 14/3.

Также в четверг, с 09:00 до 17:00, подача может быть прекращена на улице И. Некулче, 10, 12, 14/1, на бул. Дачия, 50 и по улице Валя Кручий, 4, в том числе с дробью, пишет ipn.md.

После завершения работ водоснабжение будет возобновлено по запланированным параметрам. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в Центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.