Массовые отключения воды в столице: узнайте адреса

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Потребители, проживающие на различных улицах сектора Буюканы, останутся в четверг, 18 июля, без водопроводной воды. Отключения запланированы с 09.00 до 21.00. В это время будут проводиться работы по ремонту водопроводной сети.

Так, подача воды будет прекращена на улицах Алба-Юлия, 23, в том числе с дробями, О. Гибу, 9, в том числе с дробями, 11/2, 15, 17 и Сучевица, 34-38, в том числе с дробями, передаёт ipn.md.

С 09.00 до 16.00 AО „Apă-Canal Chișinău” проведёт работы по переносу уличного водопровода с улицы Чикаго. В связи с этим подача воды будет прекращена на улицах А. Барбу, Чикаго, Теилор, А. Мария, Викторией, Сперанцей, И. Фулга, Н. Сулак и Бужорилор.

С 09.00 до 21.00 подача воды будет прекращена на улицах Мелестиу, 14-26, в том числе с дробями, Валя Трандафирилор, 24, Каменица, 2, в том числе с дробями, Валя Подулуй, 7-9, и Арборилор, 3-9,19.

По окончании ремонтных работ предоставление услуг водоснабжения будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребителей просят звонить в Центральную диспетчерскую службу по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.