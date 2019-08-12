Массовые отключения воды в столице: узнайте адреса

Массовые отключения воды в столице: узнайте адреса

Жители многих домов в столице останутся во вторник, 13 августа, без воды в кране. Об этом сообщает поставщик услуги. 

В частности, в связи с проведением плановых работ, с 09.00 до 21.00 вода будет отключена по адресам:

  • Чуфля, 1-15, 2-6, в том числе в дробных домах;
  • Штефан чел Маре, 1;
  • Василенко, Милешть, Каменица, Кристешть, Кауказ, переулок Кауказ, переулок Хрушка;
  • 31 августа, 1-11, 2-20, в том числе в дробных домах; 
  • Мелестиу, 16-24, в том числе в дробных домах;
  • Валя Трандафирилор, 6-20, 1-11, в том числе в дробных домах; 
  • Л. Толстой, 24/1. 

Кроме того, с 10.00 до 17.00 не будет воды и в домах по адресу:

  • Индепенденцей, 4/1, 4/2. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

 

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