Массовые отключения воды в столице: узнайте адреса

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Жители многих домов в столице останутся во вторник, 13 августа, без воды в кране. Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ, с 09.00 до 21.00 вода будет отключена по адресам:

Чуфля, 1-15, 2-6, в том числе в дробных домах;

Штефан чел Маре, 1;

Василенко, Милешть, Каменица, Кристешть, Кауказ, переулок Кауказ, переулок Хрушка;

31 августа, 1-11, 2-20, в том числе в дробных домах;

Мелестиу, 16-24, в том числе в дробных домах;

Валя Трандафирилор, 6-20, 1-11, в том числе в дробных домах;

Л. Толстой, 24/1.

Кроме того, с 10.00 до 17.00 не будет воды и в домах по адресу:

Индепенденцей, 4/1, 4/2.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.