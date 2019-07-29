Массовые отключения воды в столице: узнайте адреса

Массовые отключения воды в столице: узнайте адреса

Потребители, проживающие по улицам Пьяца Веке и Романэ, 19/1 и 19/2 в столице, останутся без воды в кране во вторник, 30 июля. Отключения ожидаются и по адресам Пушкина, 53, и Григоре Виеру, 22-28. 

Как сообщает АО “Apă-Canal Chișinău”, подача воды будет прервана с 09.00 до 17.00. В это время будут проводиться запланированные работы.

Кроме того, также во вторник, в этот же промежуток времени, воды не будет и по адресам Чокана, 12 и Мария Драган, 30-42, включая дробные дома.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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