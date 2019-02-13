Массовые отключения воды в Кишинёве: список адресов

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В четверг, 14 февраля, тысячи жителей столицы временно останутся без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по подключению нового водопровода, с 09:00 до 15:00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

ул. Зимбрулуй 8, 10, 10b, Рышкану 31-37 (включая дробные дома).

Также отключения ожидаются с 09:00 до 15:00 по следующим адресам:

ул. Хынчешть 64-140 (включая дробные дома), Др. Виилор 36-42 (включая дробные дома), Пьетрарилор, Фокшань, Цепеш, Костешть, Вынэторилор, Сихаструлуй, Скиноасэ, Мэчиешилор, Лэмыица, Сф. Штефан, Вылчеле, Яловень, Чишмеле, Вэлень, Малай, Кринелор.

Отключения запланированы с 09:00 до 16:00 и в домах по адресам:

Виилор 29, Лэпушней 18-20, Нукарилор 1A, 3, 3A, Порумбеску 20, Некулче 10-28; 1-51A, Топырчану, Белинского 58, Няга 58-77, Ливеску, Кока 59, Сучевица 16-18, Коробан 22 (и дроби), Н. Костин 27, Гибу 1.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.