Массовые отключения воды в Кишиневе в четверг: узнайте список адресов

Массовые отключения воды в Кишиневе в четверг: узнайте список адресов

Поставщик воды сообщает, что в четверг, 24 января, по ряду адресов в столице будет отключено водоснабжение по причине замены кранов и водомеров или других типов запланированных работ. 

Таким образом, с 09.00 до 16.00 без воды в кране останутся жители сектора Рышкановка, чьи дома расположены по следующим адресам:

  • Киев, 16/1;
  • А. Дога, 26-30, включая дробные дома;
  • Албишоара, 16-24, включая дробные дома;
  • А. Руссо, 3-7, включая дробные дома. 

В этот же промежуток времени на Буюканах будут отключены от подачи воды жильцы домов по адресам:

  • Н. Йорга, 7-9, включая дробные дома;
  • М. Когэлничану, 80;
  • Алба-Юлия, 1-5, включая дробные дома;
  • И. Пеливан, 17, включая дробные дома;
  • И. Крянгэ, 82, включая дробные дома. 

На Ботанике с 09.00 до 14.00 без воды в кране останутся жильцы домов по адресу: Дачия, 5-11, включая дробные. А на Чеканах с 09.00 до 16.00 не будет воды по улице: Мария Драган, 30-32-34-36-38-40, включая дробные дома. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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