Массовые отключения воды в Кишиневе: список адресов

Массовые отключения воды в Кишиневе: список адресов

Во вторник, 23 октября, тысячи жителей столицы временно останутся без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, в связи с проведением работ по подключению нового водопровода по улице Мирча чел Батрын, 27, с 09.00 до 18.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе:

  • Мирча чел Батрын, 27-31, включая дробные дома;
  • Михаил Садовяну, 4, включая дробные дома;
  • Ион Думенюк, 4, включая дробные дома. 

По причине проведения плановых работ отключения ожидаются и на Ботанике. С 09.00 до 17.00 без воды останутся жильцы домов по улицам:

  • Аэропорт;
  • Дачия, 70-80, включая дробные. 
В связи с проведением работ по разветвлению водопровода с 09.00 до 17.00 не будет воды и в домах по адресу: бульвар Дмитрия Кантемира, 4-14, включая дробные. 
Отключения запланированы и на Телецентре. С 09.00 до 17.00 воды не будет по адресам:
  • Короленко;
  • Георге Асаки, 53-71, включая дробные дома;
  • Академией, 2-12, включая дробные дома. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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