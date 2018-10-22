Массовые отключения воды в Кишиневе: список адресов

Во вторник, 23 октября, тысячи жителей столицы временно останутся без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по подключению нового водопровода по улице Мирча чел Батрын, 27, с 09.00 до 18.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе:

Мирча чел Батрын, 27-31, включая дробные дома;

Михаил Садовяну, 4, включая дробные дома;

Ион Думенюк, 4, включая дробные дома.

По причине проведения плановых работ отключения ожидаются и на Ботанике. С 09.00 до 17.00 без воды останутся жильцы домов по улицам:

Аэропорт;

Дачия, 70-80, включая дробные.

В связи с проведением работ по разветвлению водопровода с 09.00 до 17.00 не будет воды и в домах по адресу: бульвар Дмитрия Кантемира, 4-14, включая дробные.

Отключения запланированы и на Телецентре. С 09.00 до 17.00 воды не будет по адресам:

Короленко;

Георге Асаки, 53-71, включая дробные дома;

Академией, 2-12, включая дробные дома. Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.