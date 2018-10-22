Массовые отключения воды в Кишиневе: список адресов

Во вторник, 23 октября, тысячи жителей столицы временно останутся без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, в связи с проведением работ по подключению нового водопровода по улице Мирча чел Батрын, 27, с 09.00 до 18.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе:
- Мирча чел Батрын, 27-31, включая дробные дома;
- Михаил Садовяну, 4, включая дробные дома;
- Ион Думенюк, 4, включая дробные дома.
По причине проведения плановых работ отключения ожидаются и на Ботанике. С 09.00 до 17.00 без воды останутся жильцы домов по улицам:
- Аэропорт;
- Дачия, 70-80, включая дробные.
В связи с проведением работ по разветвлению водопровода с 09.00 до 17.00 не будет воды и в домах по адресу: бульвар Дмитрия Кантемира, 4-14, включая дробные.
Отключения запланированы и на Телецентре. С 09.00 до 17.00 воды не будет по адресам:
- Короленко;
- Георге Асаки, 53-71, включая дробные дома;
- Академией, 2-12, включая дробные дома.
Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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