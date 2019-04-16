Массовые отключения воды в Кишиневе и пригородах: узнайте адреса

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Десятки тысяч кишиневцев и жителей некоторых пригородов муниципия останутся в среду, 17 апреля, без воды в кране. Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода, с 09.00 среды, 17 апреля, до 19.00 четверга, 18 апреля, будут отключены от подачи воды кишиневцы, проживающие по следующим адресам:

Гр. Уреке, 12-58, 11-59, включая дробные дома;

Т. Майореску, 5-11, 16, включая дробные дома;

А. Хыджеу, 46-106, 27-65, включая дробные дома;

Кожокарилор, 2, 6, 22, 27-65, включая дробные дома;

Армянская, 83-89, 110, включая дробные дома;

Сф. Георге, 2-36, 1-13, включая дробные дома;

Жунимя, Сф. Петру, Бэлэнеску, П. Майор, И. Ботезату;

А. Янку, 18-40, 15-35, включая дробные дома;

Измаил, 49-77, включая дробные дома;

Тигина, 65-67, 54, включая дробные дома.

Также, в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров, с 09.00 до 15.00 возможно отключение воды по адресам:

М. Костин, 19/3, 20;

М. Басараб, 7, включая дробные дома;

Н. Димо, 1/4, 7/3, 13-15, включая дробные дома;

Киев, 6-10, включая дробные дома.

Кроме того, в связи с необходимостью восстановления сетей с 09.00 до 20.00 не будет воды и по следующим адресам:

город Вадул-луй-Водэ: Балнеарэ, Стежарилор;

село Бэлэбэнешть.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.