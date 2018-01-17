Массовые отключения воды состоятся в четверг в Кишиневе

О них потребителей предупреждает поставщик.

Так, в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров с 09.00 до 17.00 будет приостановлена подача воды по следующим адресам:

– Джинта Латинэ, 1-3, включая дома с дробью;

– Мирча чел Батрын, 19/1;

– Николае Милеску Спэтару, 11/4;

– Трандафирилор, 1-11, включая дома с дробью;

– Дечебал, 66-68, включая дома с дробью;

– Н. Зелинский, 30/2.

В то же время в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода по улице Митрополит Петру Мовилэ, 23 с 09.00 до 16.00 будет отключена вода в домах, расположенных по этому адресу, в том числе с дробью.

Также, в связи с проведением плановых работ, с 09.00 до 17.00 не будет воды и на следующих улицах:

– Ион Думенюк, 21-37;

– Георге Гимпу;

– Албэстреле;

– Армоние;

– Поенилор;

– Иришилор;

– Илие Кошану.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и призывает их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.