Массовые отключения воды состоятся в четверг в Кишиневе

О них потребителей предупреждает поставщик.
Так, в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров с 09.00 до 17.00 будет приостановлена подача воды по следующим адресам:
– Джинта Латинэ, 1-3, включая дома с дробью;
– Мирча чел Батрын, 19/1;
– Николае Милеску Спэтару, 11/4;
– Трандафирилор, 1-11, включая дома с дробью;
– Дечебал, 66-68, включая дома с дробью;
– Н. Зелинский, 30/2.
В то же время в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода по улице Митрополит Петру Мовилэ, 23 с 09.00 до 16.00 будет отключена вода в домах, расположенных по этому адресу, в том числе с дробью.
Также, в связи с проведением плановых работ, с 09.00 до 17.00 не будет воды и на следующих улицах:
– Ион Думенюк, 21-37;
– Георге Гимпу;
– Албэстреле;
– Армоние;
– Поенилор;
– Иришилор;
– Илие Кошану.
Поставщик приносит свои извинения потребителям и призывает их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.