Массовые отключения воды пройдут в среду в Кишиневе

О проведении плановых работ потребителей предупреждает поставщик.

В частности, в связи с проведением работ компанией «Gas Natural Fenosa» 6 декабря с 09.30 до 13.00 возможно отключение электроэнергии, что приведет к отключению водоснабжения по улице Михаил Садовяну, 2, 2/5.

По этой же причине с 13.00 до 17.00 возможны отключения водоснабжения по бульвару Дачия, 60, включая дома с дробью.

Также в связи с проведением работ по разветвлению водопровода на улице Мирча чел Батрын, 29, с 09.00 до 17.00 будет приостановлена подача воды на Чеканах, а именно на:

Мирча чел Батрын, 29-31, включая дома с дробью;

Ион Думенюк, 4;

Михаил Садовяну, 34-38.

Кроме этого, из-за работ по замене кранов и водомеров с 09.00 до 17.00 без воды в кране останутся также жители домов, расположенных по следующим адресам:

Язулуй, 1, включая дома с дробью;

Соколень, 14-18, включая дома с дробью;

Студенческая, 2-12, 7-13, включая дома с дробью;

переулок Студенческий, 8, 4/2;

Чевкарь, 10-12, включая дома с дробью.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.