Массовые отключения воды произойдут в понедельник в Кишиневе

Потребители, проживающие на ряде столичных улиц, а также в пригородах Гидигич и Яловень, в понедельник, 7 мая, останутся без водопроводной воды. Как сообщает АО «Apă-Canal Chişinău», отключения связаны с проведением плановых работ. Потребителям рекомендуется обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период отключений, передаёт IPN.

Так, 09.00 до 21.00 подача воды будет приостановлена на следующих улицах: Лунчий; Каля Мошилор, 20, 24; Пьетрэрией; Корнешть; Чиркулуй. Кроме того, воды не будет на улицах А. Дога, 2–22, 1–17 и Чиркулуй, а также на бульваре Ренаштерий, 2–12. С 09.00 до 19.00 водоснабжение будет приостановлено на улицах Н. Старостенко, 25–33, 30; Измаил, 88–96 (включая номера с дробью); Л. Толстой, 78; Чуфля, 34, 36, 45, 47 и Н. Анестиаде, 26–28.

На период с 09.00 до 17.00 поставщиком воды запланированы работы по промывке и дезинфекции водонапорных башен в селе Гидигич. В результате водоснабжение в этом населённом пункте будет приостановлено на улицах Поноарелор, Кымпией, Е. Буков, Комуна дин Парис, И. Солтыс и Б. Главан.

ACC запланированы работы по замене гидранта диаметром 315 мм и на улице Кишинэулуй, 3 в городе Яловень. С 08.00 до 11.00 подача вода будет приостановлена на следующих улицах: Кишинэулуй; Фруктелор; Извоарелор; Кодру; Ентузиаштилор; Грэдинилор; Басарабия; Фрасинилор; Арборилор; Арцарилор; Т. Владимиреску и Нистру. А с 13.00 и 16.00 воды не будет на улицах Г. Виеру, 26–28; Г. Кристя; Негруцци; Молдова, 4, 4/2, 7, 8, 9, 17, 19; В. Лупу и Буковиней.

По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.