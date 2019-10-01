Массовые отключения воды ожидают жителей столицы и некоторых пригородов

0

Потребители, проживающие на столичной улице Николае Костин в домах №65/2, 65/3, 63/1, 63/3, останутся 2 октября без воды в кране. Отключения запланированы на период с 09.00 до 21.00, когда будут проводиться работы по ремонту водопроводных сетей.

Также в среду, с 09.00 до 13.00, подача воды может быть прервана на столичном проспекте Дечебал №19 и 19/1, а с 09.00 до 17.00 – и на улице Н. Тестемицану, включая переулки, на улице Тинеретулуй, включая переулки, на улице Кодрилор, а также на улицах Лотяну, Гр. Григориу, Басарабия и Ателиерелор в городе Дурлешты.

В АО „Apă-Canal Chișinău” запланировали работы и в селе Гидигич, с 09.00 до 17.00. В результате подача воды будет приостановлена на улицах Василе Костин, Миорица, Александру чел Бун, В. Микле, Вэличика Омулуй, передаёт ipn.md.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.