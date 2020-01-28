Массовые отключения в столице: где во вторник не будет света

0

“Premier Energy Distribution” сообщает, что во вторник, 28 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Буюкань 2 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Г. Асаки 67B, 69, 69/1, 71, 71/1, 71/6, 71/9 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Маноле 5, 6/2, 7/3, Транснистрия 7, 10/2, 10/5, 999 – с 09:00 до 12:00.

ул. Будэй 1-19, 2-12, Мэлэешть 2A, Н. Григореску 1, 20, 21, Отоваска 1/1, Подул Ыналт 1-15, 2, 8-22, 999, Васлуй 16 – с 13:00 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Дога 4, Т. Владимиреску 6, Отоваска 1, Алчедар 1, 2A, 4, А. Избаш 1-47, 14-40, Арионешть 2, 2A, 4, 6, Колоница 1, 2, 3, 4, 7, 77-175, 74, 76, 80, 82, 108-192, пер. Колоница 1, 2, 3, Х. Бужор 53-69, 78-104, М. Садовяну 9999, пер. Спэтару 1, 5, 7, 9, Отоваска 1A, Тырговиште 1-25, 6-46, Транснистрия 3, 999, Вадул-луй-Водэ 9, 19, 21, 31, 99-127, 100, 144, 146, 155, 162-196, 888, 999, 7777, 9001, 9999 – с 08:55 до 16:55.

ул. Албишоара 76/2 – с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.