Массовые отключения света ждут жителей столицы

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 23 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Бэчоий Ной 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 16, 16/1, 16/2, пер. Бэчоий Ной 14, 16/1, Мунчешть 607 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Кэлэраш 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыний 95, 99, 107, 107/2, 128A – с 09:00 до 17:00.

ул. П. Боцу 5/1, 9/1, 11/2, 13, 13/2 – с 11:00 до 14:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 44, Г. Гросу 16, Валя Дическу 53-91, 64-140 – с 09:15 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. Мирча чел Бэтрын 7, 14/1, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 20/3, 20/4, М.-Спэтару 9/1, 9/2, 11/10 – с 10:20 до 12:00.

ул. П. Заднипру 2, 2/3, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/6, 5/4, 9999 – с 13:00 до 15:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Донич 1-15, 4-60, 27, Выртосу 1-3, 2-18, 21, Ипотешть 43, Студенцилор 3-6, Панфиле 7, 27, Валя Албэ 13, 18, Ф. Лупашку 22, 60, Замолксис 3-29, 4-22 – с 09:10 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.