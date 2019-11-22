Массовые отключения света ждут жителей столицы в пятницу

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 22 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Х. Ботев 2, 9999 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Буюканы:

ул. Щусева 84 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Б.Бодони 10, 12 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Будэй 1-19, 6-12, Мэлэешть 2A, Подул Ыналт 16 – с 10:10 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.