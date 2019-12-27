Массовые отключения света ждут жителей столицы в пятницу

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Поставщик услуги сообщает, что в пятницу, 27 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Черника 1-3, 2-16, Мелестиу 2-6, пер. Мелестиу 2, 5, 8, 10, Одесса 35-67, 48-62, пер. 6 Одесса 2-6, Текучи 1, 2-6, Тиса 1-9, 4-10, В. Зарзар 3B, Заим 1-7, 2-10, 32, 83 – с 09:20 до 17:00.

бул. Дачия 32/1, 34/1, 36, 36A, 38 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа 16/1, пер. 1 Кавказ 17, Думбрэвий 1, 2, Хрушка 2, 3, 4, 6, 6/1, 7, 8, 9, 11, 11A, пер. Хрушка 1, 1A, 2, 3, 4, 4/1, 5, В. Трандафирилор 1, 2/1, 5, 5/1, 7, 9, 9A, 10, 11, 12, 14, 31 Августа 1A, 2A – с 09:20 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Транснистрия 24, Волунтарилор 1/2, 1/3, 3, 3/1, 7 – с 09:10 до 16:00.

ул. Узинелор 10/2, 12A, Варница 2/7 – с 09:10 до 15:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.