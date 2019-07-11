Массовые отключения света запланированы в столице

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 11 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Диминеций 2-46, 27-73, Доробанць 1-23, 2-8, Мунчешть 53, 94-104, 160, Плаюлуй 9, 9A, 9/2, Скутарь 2-10, 3-11 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 184/2 – с 13:00 до 17:00.

ул. Корнулуй 5, 17 – с 13:00 до 18:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 44, Г. Гросу 16, В. Дическу 53-91, 64-140 – с 09:15 до 17:00.

ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Дософтей 128-134, П. Мовилэ 39-41, 9001, Сф. Цэрий 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19:00.

Сектор Чеканы:

ул. Садовяну 5, 9, 15-55, 22-24, 9999 – с 09:00 до 11:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Михаил 32/1, 36/1, 55, Г. Виеру 1-19, Иерусалим 999, Бодони 28/2, П. Рареш 18 – с 08:00 до 12:00.

ул. Язулуй 9 – с 09:00 до 13:00.

ул. Мирчешть 42 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.