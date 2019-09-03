Массовые отключения света запланированы в столице: узнайте адреса

0

Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 3 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Калараш 78, Д. Кручий 123, 123A, Цэрыний 95, 99, 107, 107/2, 128A – с 08:50 до 19:00;

Пьяца Унирий 3 – с 09:30 до 18:00.

Сектор Центр:

ул. Штефан чел Маре 66 – с 09:00 до 17:00;

ул. Чуфля 32, 32/1, 36/1, 99, Колумна 28, Негруцци 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 4/3 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Чеканы:

ул. М. Маноле 5 – с 09:15 – 20:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Донич 14, Г. Выртосу 14, 15, Ипотешть 22, Мирчешть 999, 9999, Т. Панфиле 1-5, 10-62, 11-41, 9999, В. Албэ 10, 56, Ф. Лупашку 2, 5, 16A – с 08:55 – 19:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.