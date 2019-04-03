Массовые отключения света в столице в среду: список адресов

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О предстоящих отключениях, связанных с проведением плановых работ, предупреждает поставщик услуги.

В частности, обесточенными в среду, 3 апреля, окажутся жильцы следующих секторов столицы:

Сектор Ботаника:

Мелестиу 14/1, 14/2 – с 10:00 до 15:00.

Сармизеджетуса 18/6 – с 13:00 до 17:00.

Сармизеджетуса 41 – с 10:00 до 12:30.

Сектор Буюканы:

Кока 24-26, 30, 45-55, Крянгэ 20/2 – с 09:10 до 17:00.

Н. Костин 59, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61A, 63/1, Гибу 2 – с 11:00 до 18:00.

Сектор Центр:

Хынчешть 64 – с 09:00 до 17:00.

Когэлничану 59 – с 09:30 до 17:00.

Когэлничану 62, 62/1 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

Дойна 102, 102/2, Мадан 50/2, 52, 81, Молдовица 4, 10, 12, 25, Путней 65-93, 68-94 – с 12:30 до 18:00.

Грэдинилор 60, Алишоара 60 – с 09:00 до 17:00.

В. Бадиу 7A, 12, 16, 16A, Каля Орхеюлуй 93, Брынковяну 17-23, 18, 9001, Мадан 14-44, 25, 51-77, Лалелелор 1-7, 2-8, Лилиакулуй 1, 2/1, 3, 3A, 5A, 7, Магда Исанос 1-11, 2-10, Молдовица 2, 19-23, Путней 7A, Комарова 3, 7, 7/1, 7A, пер. Комарова 1, 2A, 5, 7A – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.