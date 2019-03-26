Массовые отключения света в столице: список адресов

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О предстоящих отключениях, связанных с проведением плановых работ, предупреждает поставщик услуги.

В частности, обесточенными во вторник, 26 марта, окажутся жильцы следующих секторов столицы:

Сектор Ботаника:

Куза-Водэ 16/1, 16/2, 16/5 – с 13:00 до 17:00.

Дачия 49/2 – с 10:00 до 17:00.

Буребиста 164, Попушой 14, Стэнеску 10, Нуферилор 1-41, 2-28, 9999, Осмэтеску 1-11, 4-14, Валя Кручий 9999, Влад Иовицэ 5, 5/1, 9 – с 09:20 до 17:00.

Попушой 1-9, 2-12, Нуферилор 2, Осмэтеску 3, 6, 10, Влад Иовицэ 9/1, 11, 11/1, 11/2, 11/4, 15, 15/1 – с 13:00 до 18:00.

Сармизегетуса 41, 41/1, 43, 43/2, 43/3, 43/4, 45/1 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

Каля Ешилор 7, 9 – с 10:00 до 12:00.

Сектор Центр:

Асаки 44/2, 44/3, шос. Хынчешть 3-43, 18, 32, Гурие Гросу 3-15, 12, Т. Георге 1-5, 2-4 – с 09:00 до 17:00.

Хайдукул Бужор 59A, 65 – с 09:10 до 17:00.

Измаил 13 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

И. Доменюк 14, 16, Мирча чел Бэтрын 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/5, 38/1, 38/2, М.-Спэтару 21/5 – с 09:10 до 13:00.

И. Виеру 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, М.-Спэтару 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/7 – с 11:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

А. Дога 23 – с 12:00 до 14:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.