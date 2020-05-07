Массовые отключения света ожидаются в столице

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Поставщик сообщает, что в четверг, 7 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Куза-Водэ 9/2, 13/5, 13/7, 13/8, 13/9, бул. Дачия 39, И. Жумати 6, 14, 16, 18 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Буюканы:

ул. Г. Александреску 6, 6/1 – с 09:00 до 17:00.

ул. В. Коробан 34, 39-45, И. Калимаки 1-15, 2-28, О. Гибу 3, Сучава 155-167, 999, 9001, 156-166, Сучевица 20-22, 21, 9001 – с 09:10 до 17:00.

ул. И. Раду 13-19, 14-20, Ш. Няга 32-34, 33-41, Т. Чобану 1-23, 2-22 – с 09:00 до 18:00.

ул. Теодорович 16/1 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Академией 4 – с 09:00 до 13:00.

ул. Г. Асаки 11/1 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. А. Избаш 9-47, 4, 14-20, 32-38, Тырговиште 5-7, 6-8, 40-46, Вадул-луй-Водэ 155 – с 09:10 до 17:00.

ул. Узинелор 201/1, 201/10, 201/11, 203, 209/1, 209/4, 210, пер. Узинелор 207 – с 09:30 до 17:30.

ул. Алчедар 1, 2A, 4, A. Избаш 1-47, 14-40, Арионешть 2-6, Колоница 1-7, 2-4, 74-82, 108-192, 77-175, пер. Колоница 1,2,3, Думбрава Рошие 1, 2, 10, Флорэрий 43, пер. 1 Флорэрий 8/1, Х. Бужор 53-69, 78-104, М. Садовяну 9999, пер. Н. М.-Спэтару 1, 5, 7, 9, Тырговиште 1-25, 6-46, Транснистрия 3, Вадул-луй-Водэ 9, 17-21, 31, 99, 105-127, 155, 999, 7777, 9001, 9999, 16-30, 100, 120, 144-146, 162-196, 888 – с 09:10 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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