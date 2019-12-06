Массовые отключения света ожидаются в столице в пятницу

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 6 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. С. Рэдэуцану 9 – с 10:00 до 15:00.

Сектор Буюканы:

ул. Топырчану 1-25, 2-20, Некулче 13-55, 14-28 – с 09:10 до 17:00.

ул. Букурешть 99 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Янку 15-35, 18-24, 32-34, 44, Бэлэнеску 19-35, 36-46, Д. Кантемир 9999, Измаил 49-69, 999, 9999, С. Георге 3, С. Петру 1-15, 12-14 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. П. Заднипру 4/1, 4/2, 4/6 – с 09:00 до 13:00.

ул. П. Заднипру 12/1 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Сахарова 1, 3, 11/1, Браништий 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, Н. Димо 7, 9/1, 11, 11/1, 12, 14, 999 – с 15:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.