Массовые отключения света ожидаются в столице в пятницу

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Поставщик сообщает, что в пятницу, 14 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 2, 4, 4/1, 6, 6A, 8, 9, 9999, Х. Ботев 2, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 5/3A, B, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 9 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Буюканы:

ул. Букурией 18 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Щусева 4, 6, 8, 10, 10A, Тигина 17, 19 – с 09:20 до 12:00.

ул. Фечоарей 1-25, 2-20, Лермонтов 80/1, Рогулень 5 – с 09:25 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Петрикань 23 – с 09:15 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.