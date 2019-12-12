Массовые отключения света ожидаются в столице в четверг

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 12 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Х. Ботев 19/1, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, Теилор 8 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Буюканы:

ул. Кодрилор 999, Трушень 9006, 9007, 9015, ш. Балкань 999 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

ш. Хынчешть 178-238, 217, 229, 230, 233, 243, 253, 255, 9999, В. Ковтун 2-14, 30-40, 3-9, 25-37, пер. 12 В. Ковтун – с 09:20 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Дрэган 38/2, 38/3, 42 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Дога 27 – с 09:00 до 13:00.

ул. А. Дога 29 – с 13:00 до 17:00.

ул. Д. Рышкану 3 – с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.