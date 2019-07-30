В каких районах столицы во вторник ожидаются отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 30 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Баку 19-33, Ботязэ 1-9, 2-12, Четатя Албэ 93, 102-120, 999, Ханул Морий 92, Истра 1-3, 2-4, Ынэлцэрий 1-11, 2-12, Ынвиерий 1-11, 25, 2-20, Плаюлуй 111, Томис 1-15, 2-10 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Кэлэраш 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыний 95, 99, 107, 107/2, 128A – с 09:00 до 17:00.

ул. Пьяца Унирий Принчипателор 1, подъезд 2 – с 09:00 до 18:00.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть 44, Г. Гросу 16, Валя Дическу 53-91, 64-142 – с 09:15 до 18:00.

ул. Колумна 135-143, 151-161, 140-154, Дософтей 128-134, П. Мовилэ 39-41, 9001, Сфатул Цэрий 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Маноле 9 – с 09:15 до 20:00.

ул. Алчедар 1, 2A, 4, Арионешть 2, 2A, 4, 6, Колоница 1-7, 2-4, 74-190, 77-175, пер. Колоница 1, 2, 3, Хайдукул Бужор 53-69, 78-104, М.-Спэттару 1-9, Транснистрия 5, 9999, Вадул-луй-Водэ 9, 31, 99, 100, 144, 146, 155, 162, 166, 178, 180, 888, 999, 7777, 9001, 9999 – с 09:10 до 17:00.

ул. Избаш 1-47, 4-40, Колоница 147A, Тырговиште 1-25, 6-46, Вадул-луй-Водэ 105-127, 155, 134, 166-196 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

Московский пр-т 1/1 – с 14:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.