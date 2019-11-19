Массовые отключения света ожидаются в столице: узнайте адреса

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 19 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Д. Липати 999, 1-25, 2-10, пер. Д. Липати 2A, 21, 2/2, 7, 10, 11, Мунчешть 364, 400, Пэдурий 17, 21, 21/1, 6/1, пер. Пэдурий 6, Гребенча 1-5, 2-20, Грэдеску 6-22, 7, 23 – с 09:30 до 17:30. ул. Сармизеджетуса 37/1, 37/2, 37/3 – с 14:00 до 16:00.

Сектор Буюканы:

ул. Б. Лэутару 9B, Е. Кока 11B, 15, 17, 17/1, 19, 19/1, 21, 21/1, 23, 23/1, 23A, И. Раду 1-11, 2-12, Лэтэрецу Мария 1-39, 2-46, П. Чайковский 1A, Ш. Няга 22 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Хыждеу 49 – с 10:00 до 12:00. ул. Б.Бодони 17, 19, 21, 23 – с 09:30 до 17:00. ул. Букурешть 52 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Сахаров 6, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 16, 9002, А. Дога 41/2, 43/1, 43/2, 43/3, Крынгулуй 1, 2, 3, 5, 7, 9999, Д. Рышкану 6, 20/1, 20/3, 20/4, 22, 9001, Мачилор 18, 18/1, 35, 37 – с 11:00 до 17:00. ул. Дойна 59, Подгоренилор 41/1, В. Крэсеску 6, 10, 32, пер. В. Крэсеску 10A, 17, 21 – с 09:15 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.