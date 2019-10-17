Массовые отключения света ожидаются в столице: узнайте адреса

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 17 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Малина Маре 36, 38, 46, Мелестиу 28, 28A, 29, 29M, 30, 32 – с 09:15 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Колумна 61, 63, 65, М. Варлаам 58, 63, 63/6 – с 08:50 до 17:00.

ул. А. чел Бун 49, 62, 62A – с 09:00 до 18:00.

ул. Щусева 79, 81 – с 09:30 до 17:00.

ул. Щусева 115, 119, К. Cтере 1, 3, 5, 13, 2-20, Александреску 1, 3, 3/1, 4, 9V, 11-19, Когэлничану 90, В. Лупу 9, 17-33, 18, 28, 9999 – с 11:00 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Садовяну 42/3 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

пер. Криулень 8-58, 13-63, Питуличий 15-29, Подгоренилор 5, 67, 91-97, 76, 88, 94-126 – с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.