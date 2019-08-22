Массовые отключения света ожидаются в столице: узнайте адреса

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 22 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. В. Коробан 1-39, 2-32, Н. Бэлческу 1-23, 2-32, Сучава 151, 152, 154/1, 154/2, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, 20, Виртуций 1-13, 2-6 – с 08:30 до 17:00.

ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Калараш 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыний 95, 99, 107, 107/2, 128A – с 09:00 до 19:00.

ул. Каля Ешилор 11/3, Крянгэ 12/4, Некулче 1, 1/1, 1/2, 3, 3/2, 5, Мерень 1A, 2/1, Милано 1A, 1B, Штефэнукэ 12, 13 – с 10:00 до 17:00.

ул. Коробчану 10, С. Лазо 36, Сф. Цэрий 37, 39, Шт. чел Маре 105 – с 09:10 до 17:00.

ул. Пьяца Унирий 1, 1 подъезд – с 09:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Колумна 135-159, 140-161, 144E, Дософтей 128, 128A, 130, 132, 134 134/1, 134/2, П. Мовилэ 39, 41, 9001, Сф. Цэрий 61, 61A, 61/1A, 61/7A – с 11:00 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор 12 – с 09:15 до 18:00.

ул. М. Садовяну 21-25, 22-24, 9999 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Аэродромная 5 – с 09:00 до 14:00.

ул. Д. Рышкану 8 – с 13:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.