Массовые отключения света ожидаются в среду в столице

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 6 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 9/1 – с 10:00 до 12:30.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 99, 99A, 103, 202, 204, 204/1, 204/2, 204A, 206, 206/1, шос. Балкань 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 9999 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Каля Мошилор 2, 2/1, 4, Измаил 101, 103, 105, 109 – с 09:00 до 19:00.

шос. Хынчешть 53 – с 08:45 до 16:45.

ул. М. Чиботарь 11, 13, Щусева 98, 94 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Дога 4, Т. Владимиреску 6, 8A – с 09:00 до 17:00.

ул. А. Руссо 24 – с 09:30 до 17:00.

пер. 2 Флорэрий 1 – с 09:00 до 13:00.

ул. Н. Димо 9/3 – с 13:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.