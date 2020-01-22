Массовые отключения света ожидаются в среду в столице

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Поставщик услуги сообщает, что в среду, 22 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Ашхабад 3, 6-38, 31-51, Четатя Албэ 18-36, 25-45, Ханул Морий 1-19, 2-20, Минская 1-23, 4, 6, 8, Мунчешть 85, 89, 105, 107, 111, 166, 170, 172, 174, 999, Пандурилор 3-17, 8-22, Таллин 12, 12/1, Ташкент 2-20, 1-17 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Буюканы:

ул. А Лэпушняну 9 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ш. Хынчешть 202 E, C – с 09:25 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Будешть 2, Каля Дачилор 118, 120, 132, 138/1, 152, 158, Ероий Нямулуй 73-159, 126, Н. М.-Спэтару 16A, В. луй-Водэ 151, М. чел Бэтрын 21A – с 09:16 до 16:59.

Сектор Рышкановка:

ул. Соколень 13 – с 09:00 до 17:00.

ул. Албишоара 78/2 – с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.