Массовые отключения света ожидают жителей столицы в пятницу

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 15 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Гренобле 9999, Гривицей 12A, Мэрцишор 11, 15, Миорица 40, 50, 56, 999, Вынэторилор 32, 33-51 – с 09:20 до 18:00.

Сектор Буюканы:

ул. И. Крянгэ 47/2 – с 10:00 до 11:00.

ул. Александреску 17 – с 11:00 до 12:00.

ул. Александреску 15 – с 12:00 до 13:00.

ул. Александреску 13, 13A, 15 – с 13:00 до 14:00.

ул. Алба-Юлия 85/5, Деляну 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5, 7/6, 7/7, 8/1, 9, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 16 – с 09:10 до 17:10.

Сектор Центр:

ул. Щусева 74, 78 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Сахарова 6, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 16, 9002, А. Дога 41/2, 43/1, 43/2, 43/3, Крынгулуй 1, 2, 3, 5, 7, 9999, Дм. Рышкану 6, 20/1, 20/3, 20/4, 22, 9001, Мачилор 18, 18/1, 35, 37 – с 11:00 до 17:00;

ул. В. Бадиу 29, 31, 46, 48, 50, Брынковяну 34, 36, 43, 45, Криулень 1-63, 2-58, пер. Криулень 20, 33, Дойна 59, Л. Дамиан 1-57, 2-58 – с 09:15 до 17:00;

пер. 2 Аэродромулуй 4, Б. Воевод 9999, Флорилор 9999, Киев 9999, Н. Руссо 1/1, Пьетрэрией 49/4, 56, 58/1, 58/2, Спартакус 11-19, 29, 14-16, 24-26, Г. Гимпу 21, 23 – с 09:05 до 16:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.