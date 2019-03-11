Массовые отключения электричества ждут жителей Рышкановки и еще двух секторов Кишинева в понедельник

О предстоящих отключениях, связанных с проведением плановых работ, предупреждает поставщик услуги.

В частности, обесточенными в понедельник, 11 марта, окажутся жильцы следующих секторов столицы.

Буюканы:

Бакэу, 20-24, Липкань, 19-25, 22-28, Сучевица, 27-29, 28-36 – с 09:00 до 17:00 .

Бакэу, 18 – с 08:30 до 16:30.

Центр:

Щусева, 41-63, 48-62, 90-98, В. Александри, 48-54, 89-95, В. Пыркэлаб, 24 – с 09:20 до 17:00.

А. Хыждеу, 73, 75, 104, 106, 110, Кагул, 9-39, 16-26, Галбена, 1-3, 2-8, Гр. Уреке, 58-70, 67-73, Сипотелор, 2, Сырбяскэ, 7A, Цырилсон Рабби, 2, 3, 17-21, Влахуца Александру, 1-21, 10-38 – с 09:30 до 17:00.

Рышкановка:

Московский проспект, 12/2 – с 13:00 до 17:00.

8 марта, 37-115, 38-120, В. Бадиу, 70, 999, Кэлушарь, 10-48, 13-41, 65, Конструкторилор, 8-86, 35-147, Монтана, 10-34, 11-23, Подгоренилор, 75-85, Поштей, 35-53, 78-100 – с 10:30 до 18:00.

А. Дога, 2-14, 7-17, переулок А. Дога, 11-13, Каля Мошилор, 17, переулок 1 Чиркулуй, 5, переулок 2 Чиркулуй, 2, переулок 3 Чиркулуй, 2/1, Корнешть, 7, 13-17, 16, 18, 22, Гр. Виеру, 33, Пьетрэрией, 3-23, 4-24, переулок 2 Пьетрэрией, 25, 33, переулок Пьетрэрией, 3-5, 4, 12-20, 13-23, 33, 43, бул. Ренаштерий Национале, 7 – с 09:20 до 17:20.

Албишоара, 80/4, 80/5, 80/6, 84, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/9, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, Иван Заикин, 24, 30/1, М. Витязул, 10, 10/1, 999 – с 11:00 до 17:00.

Каля Орхеюлуй, 1, Флорилор, 15, 18/1, 26/1, 26/2, 26/3, 28/1, 28/3, 28/3A, 9999, Матей Басараб, 1, 1/2, 1/3, 2/1, 999, Московский проспект, 19, 21 – с 09:00 до 17:00.

Мирон Костин, 19/6, Н. Димo 23/2 – с 09:00 до 13:00.

В. Бадиу, 1-5, 12, Каля Орхеюлуй, 91, 95, Г. Мадан, 25 – с 09:05 до 17:05.