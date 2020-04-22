Массовое тестирование на коронавирус проводится в очагах заражения по стране

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Массовое тестирование граждан в очагах коронавируса по стране проводится с понедельника. Об этом на брифинге для прессы сообщили президент Игорь Додон и министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

– В последующие дни количество сделанных тестов, скорее всего, существенно возрастёт. В стране на данный момент имеется более 100 000 тестов, и поэтому мы можем массово обследовать те места, где это в первую очередь необходимо, – уточнил глава государства.

– В первую очередь, это касается медицинских учреждений, так как речь идёт о безопасности врачей и профилактике инфицирования пациентов. Также речь идёт о центрах размещения граждан, в особенности, лиц из групп риска. Тестирования будут проводиться и в населённых пунктах с большим количеством инфицированных, – пояснила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

По её словам, для тестирования граждан вскоре откроется ещё одна лаборатория – в Кагуле.

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