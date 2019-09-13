Массовое отравление в столичном лицее: прокуратура возбудила уголовное дело

Массовое отравление в столичном лицее: прокуратура возбудила уголовное дело

Прокуратура задокументировала случай предполагаемого массового пищевого отравления в теоретическом лицее Orizont (филиал на Чеканах), учитывая резонанс этого случая и число заболевших детей.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, на данный момент рассматриваются две версии: пищевое отравление и вирусная инфекция. Стоит отметить, что в течение двух дней, 11 и 12 сентября, к медработнику школы обратилось более 100 учащихся и преподавателей.

Согласно данным профильных учреждений, предварительные результаты экспертизы продуктов питания будут известны в скором времени.

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