Массовое отравление в Оргееве: более 20 человек госпитализированы после празднования кумэтрии (ВИДЕО)

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Супруги из села Киперчены Оргеевского района обвиняют владелицу местного ресторана в том, что их гости получили пищевое отравление после организованной в её заведении кумэтрии. В больницу было доставлено более 20 человек.

Праздник был организован 26 мая. Симптомы болезни почувствовали и супруги, а также их ребёнок. Тем не менее муж сразу после кумэтрии отправился в Великобританию на заработки, но спустя некоторое время вернулся, так как ребёнок и супруга попали в больницу, передаёт jurnal.md.

По словам мужчины, хозяйка заведения изначально признала вину, а после передумала. Владелица ресторана сказала, что ждёт результаты экспертизы Национального агентства общественного здравоохранения. Но, по мнению пострадавшего, справедливость не будет восстановлена, так как хозяйкой ресторана является супруга вице-председателя Оргеевского района.

Супруга мужчины до сих пор проходит лечение в отделении инфекционных заболеваний Районной больницы Оргеева. Вместе с ней госпитализированы ещё несколько человек, которые были на кумэтрии. Главврач больницы подтвердил, что группа людей, которые находились в тот день на празднике, получили пищевое отравление.