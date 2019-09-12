Массовое отравление в одном из лицеев на Чеканах: НАБПП проводит проверку

Массовое отравление в одном из лицеев на Чеканах: НАБПП проводит проверку

Некоторые школьники и преподаватели школы в столичном секторе Чеканы были доставлены в больницу с признаками отравления.

По словам родителей одного из заболевших детей, симптомы отравления начали проявляться ещё с прошлой пятницы, 6 сентября, а сегодня признаки заболевания проявились у 10 учеников и 6 преподавателей. Большинство из них были госпитализированы в столичную детскую больницу «Е. Коцага». На данный момент Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов проводит проверку в учреждении, передаёт deschide.md.

Директор лицея подтвердил, что специалисты НАБПП проводили проверку, но утверждает, что случаи пищевого отравления в лицее не регистрировались.

– Да, сегодня у нас были представители Министерства здравоохранения, но они сказали, что у нас всё в порядке. У нас не регистрировались случаи пищевого отравления, возможно речь идёт о каком-то вирусе, или дети поели что-то дома. У нас ежедневно питаются 800 детей и не регистрировались случаи отравления, – отметил директор лицея.

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