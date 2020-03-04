Массовое отравление в гимназии Чок-Майдана: более 30 учеников госпитализированы

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Накануне вечером 36 учеников гимназии села Чок-Майдан были госпитализированы в Комратскую районную больницу. У детей в возрасте от 8 до 15 лет было выявлено пищевое отравление.

По информации publika.md, на данный момент дети находятся в стабильном состоянии. Врачи следят за состоянием госпитализированных. Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну также потребовала проверить состояние здоровья всех детей в гимназии, учителей и других сотрудников учреждения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.