Массовое отравление в детсаду в Бачой: интоксикацию вызвали бактерии сальмонеллы, обнаруженные в макаронах

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Причиной интоксикации нескольких детей и сотрудников детского сада в коммуне Бачой стала бактерия Salmonella enteritidis. По всей вероятности, заражение произошло из-за несоблюдения санитарных норм.

Бактерия была обнаружена в макаронах, которые подали детям на ужин, пишет tv8.md. Из всех 32-х госпитализированных пациентов, из которых двое взрослых, у 26 подтвердилось наличие сальмонеллы. У 6 детей результаты были отрицательными.

В саду были взяты 29 пищевых проб. В одном образце, а именно, в макаронах с сыром, был обнаружен штамм, идентичный найденному у госпитализированных пациентов, пишет источник.

Как оказалось, в организации питания детей не соблюдались требования в соответствии с меню, утверждённым НАОЗ. К тому же, из-за некоторых дефектов техники не был соблюдён режим термической обработки пищи, который предусмотрен технологическими нормами. По словам представителей НАБПП, источником заражения сальмонеллой могли также стать яйца, которые недостаточно хорошо помыли перед приготовлением.

В настоящее время деятельность учреждения приостановлена ​​на неопределённый срок. Детский сад будет открыт только после того, как весь персонал пройдет медицинский осмотр, будут соблюдены все гигиенические и санитарные нормы, а столовую оснастят соответствующим технологическим оборудованием.