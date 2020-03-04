Массовое отравление в Чок-Майдане: работа пищеблока гимназии была прекращена

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) начало эпидемическое расследование и создало рабочую группу, которая установит причину массового отравления в гимназии села Чок-Майдан Комратского района.

По данным пресс-службы НАБПП, специалисты территориального подразделения Агентства установили, что во вторник, 3 марта, в столовой гимназии села были накормлены 187 учащихся. Впоследствии часть их них, в возрасте 11-15 лет, были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление. У них появились такие симптомы, как рвота, боли в животе, а у некоторых – желудочно-кишечные расстройства, сообщил директор НАБПП Владислав Котич.

В связи с этим специалисты отобрали пробы готовых блюд, которые хранились в холодильнике, а также воды и первичных продуктов, хранившихся на складе, и отправили образцы в лабораторию. Результаты анализов будут известны в течение 7 дней. В то же время стало известно, что работа пищевого блока гимназии была прекращена по распоряжению инспекторов НАБПП.

Директор гимназии Валентина Штирой отметила для IPN, что учащиеся съели на обед суп, плов и овощной салат. Блюда готовятся в здании учреждения, а руководитель не знает, что могло вызвать отравление. Первый ребенок почувствовал себя плохо на седьмом уроке, и его забрала скорая помощь.

Заместитель директора районной больницы Комрата Константин Яниогло заявил, что поступление детей в больницу началось после обеда во вторник и продлилось до полуночи. У учеников были симптомы пищевого отравления. Они находятся в отделении инфекционных заболеваний, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, что накануне вечером 36 учеников гимназии села Чок-Майдан были госпитализированы в Комратскую районную больницу с симптомами пищевого отравления.