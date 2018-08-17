Массовое отравление в Бельцах: 16 человек, в том числе двое детей, госпитализированы

Жители северной столицы, среди которых двое детей 6 и 4 лет, получили пищевое отравление и были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Сообщается, что все пострадавшие ели в столовой, которую обслуживает компания-резидент СЭЗ Бельц. Один из пострадавших рассказал, что употребил макароны с брынзой и отбивную, однако, почувствовав неладное, не стал доедать. Тем не менее, спустя некоторое время он все же почувствовал себя плохо. Журналистам он рассказал, что и ранее замечал небрежное отношение сотрудников общепита к продуктам, в частности несоблюдение режима их хранения, передаёт publika.md.

Большинство отравившихся были госпитализированы в среду, а употребили еду накануне, во вторник. Дети получили отравление после того как поели еду, принесенную их бабушкой из той же столовой.

По словам главы инфекционного отделения бельцкой больницы Вячеслава Новака, у всех госпитализированных с отравлением отмечаются повышение температуры, боли в животе, тошнота, рвота, жидкий стул. Глава же агентства общественного здоровья Бельц Вячеслав Кишларь отметил, что в столовой были взяты образцы с целью найти патоген.

Результаты экспертизы должны быть готовы к началу следующей недели. В то же время другие лечебные учреждения предупредили о вспышке отравлений, предполагая, что могут быть выявлены и другие случаи.

Сам администратор столовой Тудор Арапу оказался комментировать произошедшее, заявив, что он ожидает результатов экспертизы.