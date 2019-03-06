Массовое отравление учеников школы в Тогатино: 10 детей госпитализированы, двое из них – в реанимации

Массовое отравление учеников школы в Тогатино: 10 детей госпитализированы, двое из них – в реанимации

Согласно предварительным выводам, дети в возрасте от 7 до 15 лет отравились после того, как поели в школьной столовой.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, 5 марта в муниципальную детскую клиническую больницу инфекционных заболеваний было госпитализировано 10 детей в возрасте от 7 до 15 лет с признаками пищевого отравления. Двое из несовершеннолетних были направлены в реанимацию, их состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное. При госпитализации у детей проявлялась тошнота, диарея, температура и признаки пищевой токсикоинфекции. На данный момент несовершеннолетние пациенты получают необходимое лечение и находятся под контролем врачей.

Согласно предварительным выводам, ученики отравились после того, как поели в школьной столовой в пригороде Тогатино. Национальное агентство общественного здоровья проводит эпидемиологическое расследование вспышки для выяснения причины отравления.

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