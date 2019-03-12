Массовое отравление учеников гимназии в Тогатино: шокирующие результаты анализов

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Специалисты Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) получили первые результаты проб, взятых после того, как с признаками пищевого отравления были госпитализированы 12 учащихся гимназии №74 в Тогатино.

Таким образом, лабораторные анализы выявили, что вода в школьном пищевом блоке заражена кишечной палочкой, пишет realitatea.md. Эксперты НАОЗ повторно взяли пробы питьевой воды, чтобы провести анализ и определить источник инфекции. Их результаты будут готовы максимум через три дня.

Более того, по словам специалистов, анализы также выявили тип инфекции – учащиеся поступили в больницу с норовирусом. По словам экспертов, в случае подобной инфекции симптомы проявляются в течение одного или двух дней после заражения и длятся до двух или трех дней.

Напомним, что на прошлой неделе в муниципальную детскую клиническую больницу инфекционных заболеваний было госпитализировано 12 детей в возрасте от 7 до 15 лет с признаками пищевого отравления. Двое из несовершеннолетних были направлены в реанимацию в тяжёлом состоянии.